Оккупанты могли завозить на Каховскую ГЭС взрывчатку грузовиками — эксперт

Взрыв, вызванный оккупантами на ГЭС, может быть сравним с использованием тактического ядерного оружия.

Подрыв Каховской ГЭС произошел не из-за ракетных обстрелов. Российские оккупанты уничтожили ее изнутри. Для этого туда могли завозить взрывчатку десятками грузовиков.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал урбанист Виталий Селик.

“Мы видели, как во время оккупации украинские ЗРК повреждали Антоновский мост и эту же ГЭС. И это были мелкие повреждения по сравнению с произошедшим. Там просто корпус станции был сдвинут на десятки метров”, — подчеркнул Виталий Селик.

Напомним, что российские оккупанты, уничтожившие накануне Каховскую ГЭС, полностью провалили эвакуацию людей с левого берега Херсонщины.

Читайте также: