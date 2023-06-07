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Оккупанты могли завозить на Каховскую ГЭС взрывчатку грузовиками — эксперт

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
522
Время на прочтение
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Оккупанты могли завозить на Каховскую ГЭС взрывчатку грузовиками — эксперт

оккупанты тщательно готовились к подрыву Каховской ГЭС / Фото: Maxar Technologies

Взрыв, вызванный оккупантами на ГЭС, может быть сравним с использованием тактического ядерного оружия.

Подрыв Каховской ГЭС произошел не из-за ракетных обстрелов. Российские оккупанты уничтожили ее изнутри. Для этого туда могли завозить взрывчатку десятками грузовиков.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал урбанист Виталий Селик.

“Мы видели, как во время оккупации украинские ЗРК повреждали Антоновский мост и эту же ГЭС. И это были мелкие повреждения по сравнению с произошедшим. Там просто корпус станции был сдвинут на десятки метров”, — подчеркнул Виталий Селик.

Напомним, что российские оккупанты, уничтожившие накануне Каховскую ГЭС, полностью провалили эвакуацию людей с левого берега Херсонщины.

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Дата публикации
Просмотры
522
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