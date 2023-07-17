Оккупанты могут активизировать наступление на двух направлениях: детали от эксперта

Оккупационные войска России имеют определенный успех на Лиманском и Купянском направлениях, а также пытаются активно наступать в районе Авдеевки Донецкой области. Впрочем, там пока россияне не имеют успеха.

Об этом в интервью "РБК.Украина" рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

По словам эксперта, на Лиманском и Купянском направлениях оккупационная армия имеет определенный успех только на тактическом уровне. Впрочем, прогнозирует Машовец, россияне, "очевидно, будут прилагать усилия, наращивать их для того, чтобы развить его (наступление — Ред.)".

Эксперт также прокомментировал попытки армии РФ выйти к реке Оскол на Харьковщине.

"На Купянском направлении они пытаются это сделать в районе Купянск-Узловой, на отрезке до Боровой. На Лиманском направлении ближайшей задачей, вероятно, является выход на реку Черный Жеребец, а дальше "обращение" обороны украинского войска по левому берегу Северского. Донца, в Дроновку и Ямполь", — рассказал Машовец.

На Авдеевском направлении россияне пытаются обойти Авдеевку с севера и с юга. Впрочем, безуспешно. Вместе с тем, эксперт прогнозирует, что вражеские войска будут наращивать усилия на Купянском направлении.

"Там они пока создают удобные условия для своей большей активизации. Кроме того, могут нарастить усилия на Лиманском направлении. В течение последней недели противник также подтянул резервы в районе Бахмута и может там усилить интенсивность контратак", — сказал Константин Машовец.

Как сообщалось, в Минобороны рассказали, сколько территорий уже деоккупировано. Замминистра Анна Маляр сообщила, что в течение прошлой недели украинские Вооруженные силы освободили от оккупации почти 18 кв. км территории на востоке и юге Украины.

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