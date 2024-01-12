Оккупанты могут готовиться к "решающему штурму" Авдеевки: есть ли шансы у врага

В Авдеевке Донецкой области продолжаются позиционные бои, однако подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны.

Эксперты отметили, что позиционные бои продолжались у Авдеевского коксохимического завода, Степного, Новобахмутовки, Северного, Первомайского и Невельского.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец утверждал 11 января, что Вооруженные силы Российской Федерации готовятся к очередной попытке "решительного штурма" Авдеевки, пытаясь обойти город с севера.

По его словам, подразделения российских 114-й ОМСБр (1-й корпус армии "ДНР") и 15-й отдельной мотострелковой бригады (2-й корпус армии "ЛНР") могут попытаться наступать между Степным и Авдеевским коксохимическим заводом, чтобы окончательно перерезать трассу Авдеевка — Орловка.

Константин Машовец считает, что этот план сомнительный, ведь предыдущие атаки на коксохимический завод были безуспешными.

В то же время аналитики ISW не наблюдают никаких признаков, свидетельствующих о том, что враг сможет добиться оперативного значительного прогресса у Авдеевки, если проведет новую волну интенсивных наземных штурмов в ближайшее время.

Напомним, россияне на Авдеевском направлении готовят коварный план: военный аналитик Александр Коваленко рассказал важные детали.

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