"Оккупанты могут использовать гражданских как живой щит": херсонцев предупредили об опасности

Российские оккупационные войска могут использовать гражданских, которых сами вынуждают выезжать на левобережную часть Херсонщины, как живой щит.

Об этом заявил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань во время брифинга.

Он пояснил, что оккупанты людей "гонят" на левобережную часть Херсонщины под видом "эвакуации". Но, по его словам, фактически многих людей захватчики принудительно депортируют в Крым, в том числе и детей.

"Стало известно о вывозе детского дома без каких-либо согласований. Более 50 детей из Херсона были отправлены в Краснодарский край. Часть людей, перемещающихся на левый берег, оккупанты планируют использовать как живой щит для своих воинских частей, военной техники", — заявил Хлань.

Кроме того, он предположил, что россияне могут попытаться начать принудительно мобилизовать мужчин, чтобы таким образом испугать людей и вынуждать их перемещаться на левый берег.

"И, кстати, не только военная, но и трудовая мобилизация всех гражданских людей, которые остаются в оккупированном Херсоне.. Именно такой дезинформацией оккупанты будут заставлять людей покинуть город", — подытожил советник главы Херсонской ОВА.

Что происходит на Херсонщине

Российский гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо 18 октября объявил о перемещении гражданского населения на левый берег Днепра из-за так называемой "опасности затопления в результате подрыва" Каховской ГЭС. оккупанты придумали, что такой "теракт" планируют ВСУ.

Новоиспеченный командующий войной РФ против Украины генерал Сергей Суровикин признал, что ситуация под Херсоном "непростая", и предупредил о возможности принятия "непростых решений".

Кроме того, 22 октября депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал, что российские оккупанты начали вывозить имущество и документы из Херсона. А в последние дни в Херсоне начались проблемы с Интернетом и связью. Центр национального сопротивления предупредил, что российские оккупанты планируют покинуть Херсон полностью без связи, теле- и радиовещания.

Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что в Херсоне оккупанты готовятся к уличным боям. Захватчики планируют использовать инструменты пропаганды, чтобы попытаться дискредитировать военные ВСУ.

Читайте также: