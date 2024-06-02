Оккупанты могут начать наступление еще на одном направлении — аналитики ISW

Российские войска могут предпринять наступательные действия на Золочевском направлении (к северо-западу от города Харьков).

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

В частности, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов 1 июня заявил, что украинские чиновники обеспокоены возможной активизацией российских войск на Золочевском направлении и Украина следит за поведением россиян в этом районе.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 мая заявил, что российские войска готовятся к новым наступательным действиям и сосредотачивают группировку неустановленной численности у границы с Украиной в 90 километрах северо-западнее Харькова, что может позволить российским войскам начать наступательные действия на Золочевском направлении.

"Российское сосредоточение вблизи Золочевского направления и возможные наступательные действия в этом районе, вероятно, преследуют цель дальнейшего закрепления и перетягивания украинских сил на более широкий фронт в северной части Харьковской области", — считают аналитики.

Ранее стало известно, что вооруженные силы Российской Федерации продвинулись в Донецкой и Запорожской областях. В частности, вблизи Новопокровского, Роботино и Часового Яра.

Аналитики сообщили, что подкрепление для российских военных в Харьковской области указывает на то, что они, вероятно, предпринимают усилия по отводу украинских сил с критических участков линии фронта на востоке Украины и создают "буферную зону" на севере Харьковской области. Таким образом, россияне хотят начать вторую фазу своего наступления на Харьковщине.