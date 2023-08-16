Оккупанты могут нанести удар по хасид ам в Умани и обвинить в этом ВСУ – посол Украины

Посол Украины не исключает провокаций со стороны России против граждан Израиля.

Оккупационная армия РФ может устроить провокацию против Украины и осуществить ракетный обстрел хасидов, ежегодно приезжающих в Умань на паломничество.

Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, пишет LIGA.net.

"Я не исключаю ситуации, в которой россияне могут запустить несколько ракет по скоплению людей, а потом сказать, что это сделали украинцы. Нам не хватает ПВО... Мы не можем даже все крупные города защитить", — подчеркнул Корнийчук.

Он также отметил, что посольство Украины озвучивало свою позицию: если Израиль отказывает в продаже ПВО для защиты украинских гражданских – то, возможно, захочет защитить своих паломников.

"Эта позиция хорошо прошла в израильской прессе. Но никакого ответа мы не получили", – говорит Евгений Корнийчук.

Напомним, Евгений Корнийчук сообщал, что Украина может закрыть границу для еврейских паломников в ответ на то, что Израиль депортирует украинских туристов.

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