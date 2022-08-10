Оккупанты могут наступать на двух направлениях на юге, чтобы окружить Николаев — Марченко

Армия страны-агрессорки России может попытаться наступать на двух направлениях в регионе. Речь идет о Николаевском и Криворожском.

Об этом в интервью "РБК.Украина" рассказал генерал-майор Дмитрий Марченко.

"Это все лишь предположение, что они могут делать. Как я вижу, они будут пробовать наступать на двух направлениях — это Николаевское и Криворожское направление. Если у них удастся хотя бы на одном из направлений прорваться, то они будут перебрасывать туда остальные силы, и делать его приоритетным", — считает Марченко.

По его словам, Москва хочет захватить Кривой Рог. Таким образом, оккупанты смогут создать плацдарм для наступления на Вознесенск и Южноукраинск, а затем могут попытаться взять Николаев в кольцо.

"Они уже пытались взять Николаев, им это не удалось. Они сейчас хотят обойти его, взять в кольцо и потом это кольцо убавлять. В принципе так, как они это делали с Мариуполем. Но я думаю, что все эти их планы начнут разрушаться, как только они начнут какие-то наступательные действия", — подчеркнул генерал.

Как сообщалось, Ким оценил угрозу захвата Николаева в ближайшее время. По его словам, город находится под надежной защитой украинских военных. Кроме того, существенным успехам оккупантов мешают меткие удары по западному вооружению по складам боеприпасов и пунктам управления.

Читайте также: