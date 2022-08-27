Оккупанты могут организовать провокации в школах Донецкой области 1 сентября - Андрющенко

Он подчеркнул, что на оккупированных территориях родителям не стоит отпускать детей в школы 1 сентября.
Российские захватчики могут организовать провокацию в одной из школ на оккупированных украинских территориях.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"После сообщения об указании Путина взять все школы, в частности Донецкой области, под вооруженную охрану 1 сентября, я бы на месте родителей по меньшей мере проигнорировал первый звонок с оккупантами. Просто обычно после таких анонсов у россиян первый звонок для гражданских украинцев превращается в печальный набат. Ведь это не предупреждение, а прямой анонс очередной провокации, которую оккупанты точно устроят в одной из школ Донецка, Горловки, Мариуполя, Волновахи и дальше по списку оккупированных городов", — отметил он.
Напомним, директор школы, которую подозревают в "сливании" позиций ВСУ, не является в суд и не носит электронный браслет.
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