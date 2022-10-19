Оккупанты могут оставить Херсонщину: эксперт предоставил вероятный сценарий дальнейших действий врага

Войска России, якобы ожидающие возможного удара ВСУ по Херсону и области, сами, скорее всего, готовятся к обстрелам региона и провокациям.

Российским солдатам в Херсонской области, вероятно, под эгидой "жеста доброй воли" придется отойти на левый берег Днепра.

Об этом в комментарии рассказал политический консультант, руководитель Центра военно-правовых исследований, адвокат Александр Мусиенко.

"Так, возможно, это и подразумевается ("жест доброй воли", — ред..), это четкий посыл Суровикина (новый командующий войсками РФ, — ред.) я думаю, речь шла об уходе оставшихся остатков тех групп на левый берег К тому же вероятно, одна из причин, по которой опрокинули десант на правый берег — это обеспечивать, насколько это возможно, уход боевых групп, потому что это как раз действия десанта — в частности, обеспечивать отход, поэтому такой сценарий может быть. ", – сказал Мусиенко.

Эксперт напомнил, что Суровикин говорил о якобы давлении НАТО и Запада на Украину, чтобы как можно скорее уволить Херсон, не считаясь с потерями и так далее.

Мусиенко опроверг слова Суровикина, ссылаясь на The New York Times. Издание ранее публиковало статью, в которой написано, что Путин давит на российские войска стояли до последнего и любой ценой держали Херсон.

"Что мы в принципе и видим, действительно складывается такая ситуация, что те войска, которые есть, они любой ценой пытаются удержать. Несмотря на то, что для них ситуация неблагоприятная и плохая, но они действительно ведут бои. Они постоянно держат в напряжении. А что касается коллаборантов, предателей, разных представителей спецслужб и так далее в оккупационных властях, ну да, есть информация, что они свои семьи вывезли и сами не прочь поехать непосредственно на левый берег", — добавил эксперт.

При этом, по его словам, заявления Суровикина о том, что придется принимать "непростые решения", вряд ли является манипуляцией.

"На самом деле ситуация, мы понимаем, складывается несколько неблагоприятно для россиян на южном направлении, на правобережье Херсонской области. Они сейчас там временно смогли обустроить линию обороны, там идут бои, но не решена ситуация с нарушенной логистикой, она у них там плохая у российских подразделений и плюс они не могут туда опрокинуть в большом количестве резервы, – добавил Мусиенко.

Сам эксперт склонен думать, что то, что говорит Суровикин, может быть правдой.

В подтверждение этого мнения эксперт уверяет — для того, чтобы на Херсонском направлении эффективно сдерживать российские войска, нужно им наращивать свою огневую мощь и перебрасывать туда дополнительные войска, а они сейчас этой возможности не имеют.

"Забросили десант уже несколько недель назад, который укрепляет их позиции и помогает им защищаться. На самом деле они опрокинули остатки боеспособных подготовленных подразделений, ну, чтобы было понятно, поэтому там не так просто, как может казаться и продолжаются бои. Но концептуально, стратегически ситуация складывается не в российскую пользу", — добавил Мусиенко.

При этом он не сомневается, что обвиняя ВСУ в возможном ударе по Херсону и области, оккупанты сами, скорее всего, готовятся к обстрелам региона и провокациям.

"Мы видели это на примере других городов, когда это происходило и этому удивляться вообще не приходится. Такие сценарии могут быть, такая вероятность действительно есть. К тому же вы слышали, что Суровикин намекает на определенные вещи, возможно, даже готовящие теракты" непосредственно российская армия. То о подрыве дамбы, то еще что-то рассказывает. Здесь так же. Они хотят опрокинуть вину на Украину за очередные военные преступления, поэтому ситуация возможна", — сказал Мусиенко.

Напомним, что россияне нанесли ракетный удар по энергетическому объекту в Винницкой области.

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