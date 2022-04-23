"Оккупанты могут параллельно организовать свой коридор для эвакуации в Россию" — Верещук

"Оккупанты могут параллельно организовать свой коридор для эвакуации в Россию" — Верещук

В субботу, 23 апреля, в 12:00 предстоит эвакуация мирного населения из Мариуполя.

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук предупредила, что российские оккупанты могут устроить провокацию, и параллельно с украинской стороной открыть коридор для эвакуации мариупольцев в Россию.

Сегодня, 23 апреля, может заработать гуманитарный коридор Мариуполя.

"Обращаюсь к нашим гражданам, которые готовятся к эвакуации сегодня. Только что получили информацию, что оккупанты могут пытаться параллельно с нами организовать свой коридор для эвакуации в Россию. Итак, прошу быть внимательными и бдительными. Не поддаваться на обман и провокации", — подчеркнула она.

Верещук также сообщила, что украинский коридор работает исключительно в направлении Запорожья (через Мангуш, Бердянск, Токмак, Орехов).

Напомним, 23 апреля эвакуация людей из Мариуполя намечена на 12:00.

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