Оккупанты могут применять баллистические ракеты: украинцев просят прислушаться к "тревогам"

В воздушных силах говорят, что есть три типа воздушной тревоги.

Объявленные воздушные тревоги в Украине могут быть разных типов: воздушная угроза, информация от союзников или реактивных систем залпового огня.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он еще раз напомнил, что воздушную тревогу игнорировать опасно и в случае ее объявления обязательно нужно идти в укрытие и быть там до отбоя тревоги.

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"На сегодняшний день есть несколько типов тревог. Она может быть связана и с воздушными угрозами, и с информацией, поступающей из разных источников, в том числе от международных партнеров относительно ракетной опасности, относительно возможного применения баллистических ракет или другого вооружения. Воздушные тревоги также объявляются, когда есть информация о применении реактивных систем залпового огня, как применяет противных на востоке Украины", – пояснил Игнат.

По его словам, украинская ПВО не может сбивать баллистические ракеты, их нужно уничтожать на старте.

"Ни Искандеры, ни ракеты С-300, ни ракеты иранские... Баллистика на сегодняшний день недоступна для сбивания средствами ПВО, которые есть у нас на вооружении. Поэтому самый эффективный метод уничтожения этих ракет – это на старте, там, где они находятся", – сказал он.

Спикер Воздушных сил ВСУ также добавил, что сутки прошли более-менее спокойно.

"Однако на Востоке страны ведутся активные боевые действия. Противник применяет и авиацию, и другие средства", — подытожил Игнат.

Напомним, по данным ВМС ВСУ, в Черном море по состоянию на 12 декабря на боевом дежурстве находятся восемь вражеских кораблей – из них ни одного ракетоносителя. В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве два корабля; в Средиземном море – девять вражеских кораблей, из них пять – носители крылатых ракет "Калибр", общим залпом – 76 ракет.

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