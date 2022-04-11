Оккупанты могут применять фосфорные бомбы в бою за Мариуполь — британская разведка

Оккупанты могут применять фосфорные бомбы в бою за Мариуполь — британская разведка

Россия продолжает использовать "неуправляемые бомбы".

Предварительное применение российскими войсками фосфорных бомб в Донецкой области повышает возможность их будущего использования в Мариуполе, поскольку боевые действия за город ужесточаются.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Россия продолжает использовать "неуправляемые бомбы", снижает способность войск различать цели и наносить удары, что может привести к значительному увеличению риска новых жертв среди гражданского населения.

"Российские обстрелы продолжались в Донецкой и Луганской областях, украинские силы отразили несколько атак, в результате которых были уничтожены российские танки, автомобили и артиллерийское оборудование", — говорится в сообщении.

Напомним, мэр Мариуполя объяснил, почему город в первые дни войны остался без продуктов.

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