Оккупанты могут привлечь к войне с Украиной до 800 военных из Приднестровья — Генштаб ВСУ

Оккупанты могут привлечь к войне с Украиной до 800 военных из Приднестровья — Генштаб ВСУ

По имеющейся информации, среди личного состава оккупационных войск распространяются панические настроения из-за огромных потерь.

В Генштабе ВСУ не исключают, что оккупанты могут привлечь к боевым действиям в Украине военных из Приднестровья.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба по состоянию на 6:00 9 марта.

"Оккупантами не исключается возможность привлечения к войне с Украиной военнослужащих непризнанной приднестровско-молдавской республики в количестве до 800 человек, однако морально-психологическое состояние данного личного состава остается на низком уровне", — говорится в сообщении.

Более того, в Генштабе добавляют, что из-за больших потерь оккупантов в Украине противник продолжает проводить скрытую мобилизацию под видом военных учений. Это преимущественно происходит на территории оккупированного РФ Крыма, Краснодарском крае и "ЛДНР".

Враг также активизировал набор добровольцев для войны на территории Украины. Кроме того, зафиксированы случаи отчисления юношей призывного возраста из вузов РФ с целью пополнения резерва армии захватчиков.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже тринадцатый день. Оккупанты уже несколько дней не предоставляют гуманитарных коридоров мирным жителям, которые стали заложниками российских преступников в городах, оставшихся без света, воды, отопления, медикаментов и еды.

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