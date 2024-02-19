Оккупанты могут развернуть свои силы на новое направление - воин ВСУ

ВСУ готовы встретить врага в полной боевой готовности.
После оккупации Авдеевки оккупанты могут развернуть свою технику и личный состав на Горловское направление, чтобы попытаться выровнять линию фронта.
Такое мнение высказал военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев в эфире Эспрессо.
По его словам, враг подтянул свои резервы.
"Мы по-прежнему ждем в максимальной боевой готовности, потому что враг может подтянуть и развернуть свою технику на нас. Наше подразделение, насколько может, дотягивается и отрабатывает дронами по технике и личному составу противника. Пока никакого движения захватчиков в нашу сторону не Однако мы находимся в постоянной боевой готовности, потому что техника, которую подтянул враг, может развернуться и пойти на нас в любое время", — отметил украинский военный.
Он заверил, что они готовы встретить врага в полной боевой готовности.
"Есть определенный участок, который придется пройти противнику и положить свою технику и личный состав. Если вы посмотрите на карту, то будет логично, что враг после Авдеевки будет понемногу давить на нашем участке, потому что ему нужно выравнивать линию фронта", — подчеркнул Иевлев.
Напомним, по информации американского Института изучения войны, оккупанты готовятся к наступлению на новых участках фронта.
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