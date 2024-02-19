Оккупанты могут развернуть свои силы на новое направление - воин ВСУ

После оккупации Авдеевки оккупанты могут развернуть свою технику и личный состав на Горловское направление, чтобы попытаться выровнять линию фронта.

Такое мнение высказал военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев в эфире Эспрессо.

Также читайте Готовилась ли армия Украины к нападению РФ в 2022 году: в Сухопутных войсках впервые ответили

По его словам, враг подтянул свои резервы.

"Мы по-прежнему ждем в максимальной боевой готовности, потому что враг может подтянуть и развернуть свою технику на нас. Наше подразделение, насколько может, дотягивается и отрабатывает дронами по технике и личному составу противника. Пока никакого движения захватчиков в нашу сторону не Однако мы находимся в постоянной боевой готовности, потому что техника, которую подтянул враг, может развернуться и пойти на нас в любое время", — отметил украинский военный.

Он заверил, что они готовы встретить врага в полной боевой готовности.

"Есть определенный участок, который придется пройти противнику и положить свою технику и личный состав. Если вы посмотрите на карту, то будет логично, что враг после Авдеевки будет понемногу давить на нашем участке, потому что ему нужно выравнивать линию фронта", — подчеркнул Иевлев.

Напомним, по информации американского Института изучения войны, оккупанты готовятся к наступлению на новых участках фронта.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.