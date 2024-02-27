Оккупанты могут снова прибегнуть к ударам ракетами "Оникс": в ВСУ рассказали подробности

Недавно украинские партизаны сообщили о опрокидывании в аннексированный Крым комплексов "Бастион-П" — носителей сверхзвуковых ракет "Оникс". Россияне могут прибегнуть к ударам этим вооружением.

Об этом заявила в эфире телемарафона руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Главное, что нам известно, где они. А то, что россияне будут их использовать, — это очевидно. Это одно из тех средств давления, которому очень сложно противодействовать. Ракеты типа "Оникс" имеют особые характеристики, это идущие противокорабельные ракеты". на очень низкой высоте. Они сложны для обнаружения и противодействовать им могут только особые комплексы ПВО", — подчеркнула Гуменюк.

По ее словам, россияне вряд ли будут массово бить по Украине этими ракетами, ведь оккупанты экономят этот вид вооружения.

"Есть информация, что в свое время "бавовна" посетила место хранения подобных ракет. Враг может применять такие ракеты в комбинации с другими средствами поражения. В частности, мы наблюдаем в последнее время, что активизировалось использование баллистических ракет и других ракет, которые очень сложно сбивать", – рассказала представительница ОК.

Напомним, ранее РФ нанесла удары по Украине ракетами из КНДР. Эти данные подтвердили генпрокурор, СБУ и ГУР. В разведке говорят, что россияне пообещали предоставить какие-то дополнительные технологии для того, чтобы Северная Корея усовершенствовала свое вооружение.

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