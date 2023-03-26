Оккупанты могут усилить наступление на еще одном направлении с наступлением теплой погоды – полковник ВСУ

Бахмут в Донецкой области остается самым горячим направлением на фронте, но с наступлением теплой погоды захватчики могут активизироваться на Луганском направлении от Купянска до Кременной.

Такое мнение "24 каналу" высказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан.

По его словам, россияне будут предпринимать попытки наступать с помощью тяжелой техники, которую они не могли использовать во время теплой и влажной зимы. С наступлением тепла этой весной враг может активизироваться в Луганском направлении от Купянска до Кременной.

"На этом участке фронта активизируются и, возможно, будут пытаться отодвинуть линию фронта от Донецка. Вдоль Донецка мы до сих пор находимся возле Авдеевки и Марьинки, до Донецка несколько километров. Для того чтобы отодвинуть врага, нашим войскам нужно зайти в тыл со стороны Курахового и Покровска. Оттуда выход только через Угледар", – объяснил полковник.

Роман Свитан также подчеркнул, что захватчики никогда не смогут выйти на административную границу Донецкой области, потому что для этого им нужно преодолеть рубеж Славянска, Краматорска и Дружковки.

"А если там пройти невозможно, то у российских военных возникает вопрос: "А какой тогда смысл братья Бахмут? Движение в сторону Славянска ничего не даст, дальнейшего продвижения не будет. Упереться в Славянский и Краматорский гарнизоны – значит залечь там", – резюмировал он.

Напомним, по данным Института изучения войны, наступление российских оккупантов в Украине достигает кульминации. Чтобы предотвратить это, регулярная армия РФ может вмешаться в атакующие действия наемников ЧВК "Вагнер" на Бахмутском направлении.

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