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Оккупанты могут взорвать дамбу в Сватово, чтобы замедлить ВСУ — ЦНС

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
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Оккупанты могут взорвать дамбу в Сватово, чтобы замедлить ВСУ — ЦНС

Фото: Associated Press

Оккупанты, вероятно, планируют взорвать дамбу в Сватово, чтобы замедлить движение ВСУ.

К временно оккупированному Сватову прибыло вражеское инженерно-саперное подразделение, чтобы изучить возможность взрыва дамбы местного водохранилища.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Таким образом, враг рассчитывает замедлить продвижение вооруженных сил Украины на этом участке фронта. При этом оккупанты планируют обвинить Украину в подрыве дамбы", — говорят в ЦНС.

Эксперты отмечают, что такие действия умышленно разрушают украинскую инфраструктуру и "не имеют целесообразности, ведь не меняют положения сил на фронте". Кроме того, россияне могут использовать подрыв дамбы для повода для депортации местного населения.

"Все ответственные за это преступление будут зафиксированы и не смогут избежать наказания", — подчеркнули в Центре национального сопротивления.

Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что трасса Сватово-Кременная (Луганская область), с помощью которой поставляются российские войска, уже находится под огневым контролем украинских военных. Это усложняет оборону для оккупантов.

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Дата публикации
Просмотры
1083
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