Оккупанты могут взорвать склады аммиака в Харьковской области – СБУ

Россия распространяет фейки, чтобы оправдать свои зверства и обвинить в них Украину.

Российские оккупанты всерьез рассматривают возможность взорвать склады аммиака в Харьковской области, чтобы обвинить в этом Вооруженные силы Украины.

Государство-террорист производит фейки, чтобы оправдать свои зверства и обвинить в них Украину.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.

"Например, российские оккупанты всерьез рассматривают возможность взорвать склады аммиака в Харьковской области, чтобы обвинить в этом ВСУ", — говорится в сообщении.

Также, по данным СБУ, разрабатываются варианты совершения и других провокаций.

"Но, уважаемые оккупанты, что бы вы ни придумывали, вам никто не поверит – ни украинцы, ни весь цивилизованный мир, ни даже свои же соотечественники. Вы по-настоящему больны, если совершаете такие преступления. А значит – будем лечить. Наши военные это хорошо делают уже 15 дней. И будут это продолжать до Победы Украины", – заявили в СБУ.

Напомним, в Днепре разоблачили предателя, который за 75 долларов фотографировал блокпосты.

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