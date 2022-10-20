Оккупанты могут забрать с правого берега Херсонщины опытных военных, а оставить мобилизованных – Генштаб

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов прогнозирует, что руководство российской армии может унести с правого берега Днепра в Херсонской области опытных военных, а для сдерживания ВСУ оставить мобилизованных.

Об этом он сказал на брифинге 20 октября.

"Относительно Херсонского направления… Группировка противника может отойти с правобережной части области на левобережную часть. Мы рассматриваем один из вариантов, что противник может отходить и оставить мобилизованных в первую очередь для выполнения задач по сдерживанию – для прикрытия отхода своих войск, а наиболее боеспособные кадровые подразделения перевести заблаговременно на левобережную часть области", – заявил Громов.

В Генштабе понимают, что мобилизованные россияне не смогут оказать сильное сопротивление украинским защитникам.

По словам Громова, которые бы ни были приняты решения военно-политическим руководством России, ВСУ выполняют свои задачи по деоккупации и будут выполнять их и дальше.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Как известно, вооруженные силы Украины ведут контрнаступление в Херсонской области на правом берегу Днепра.

В Генштабе ВСУ подтвердили, что захватчики начали процесс эвакуации так называемых "государственных" учреждений из Херсона. По имеющейся информации, на временно оккупированную территорию Крыма вывозят сотрудников и имущество банков и пенсионного фонда.

Главное управление разведки Минобороны обнародовало перехват телефонного разговора боевика "ЛДНР" в Херсонской области, которое свидетельствует, что оккупанты боятся контрнаступления.