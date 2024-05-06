Оккупанты могут запустить ЗАЭС – Галущенко предупредил об угрозе ядерного инцидента

Министр энергетики Украины Герман Галущенко высказался о возможном запуске россиянами временно оккупированной Запорожской АЭС. По его словам, такие действия России – "абсурд".

Об этом он сказал в эфире телемарфона, пишет пресс-служба Миэнерго.

Галущенко подчеркнул, что на оккупированной россиянами ЗАЭС нет лицензированного персонала для запуска ее в работу, а самодеятельность российских специалистов на станции может привести к ядерному инциденту. Поэтому цивилизованный мир должен не допустить реализации оккупантами соответствующего сценария.

Как отметил глава Минэнерго, лицензию на эксплуатацию атомной станции имеют исключительно украинские специалисты, которых террористы не допускают на ЗАЭС.

"Даже если представить, что россияне соберут специалистов в России и привезут на станцию, то это будет нелицензированный персонал. Запуск ими станции – это абсурд. Он невозможен ни в контексте украинского законодательства, ни даже российского и, конечно, международного права", - отметил министр.

Кроме этого, Герман Галущенко отметил ряд существенных технических проблем на оккупированной ЗАЭС, в частности завершения сроков использования ядерного топлива и отсутствия достаточных объемов воды для эксплуатации реакторов.

"Проблема со снабжением воды на станцию возникла после уничтожения россиянами Каховской дамбы. И если воды в охладителях хватает, чтобы шесть блоков находились в нерабочем режиме, то для запуска ЗАЭС нужны совсем другие объемы воды", - пояснил он.

Герман Галущенко добавил, что попытка оккупантов обеспечить потребности станции водой за счет разработки скважин также не отвечает никаким стандартам.

Напомним, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил, что все шесть реакторных блоков ЗАЭС находятся в состоянии "холодной остановки" – впервые с конца 2022 года.

Расхлаждение реактора обеспечивает дополнительный буфер на случай аварии. Но это не решает фундаментальную проблему недавнего резкого ухудшения ситуации на станции. Гросси отметил, что ядерная безопасность на Запорожской АЭС остается очень нестабильной.

ЗАЭС не производит электроэнергию для национальной сети Украины с сентября 2022 года. А с октября 2022 года, по крайней мере, один из шести энергоблоков находился в режиме "горячего останова" для обеспечения централизованного теплоснабжения, а также технологического пара для переработки жидких отходов на площадке станции.

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