Оккупанты мощно атакуют на двух направлениях: Генштаб сообщил, что происходит на фронте

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 173 боевых столкновения. Больше всего атак враг совершил на Кураховском и Покровском направлениях.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

При поддержке авиации на Харьковском направлении враг восемь раз штурмовал в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении за сутки произошло 13 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Песчаного, Загрызового, Петропавловки, Зеленого Роща, Кругляковки, Колесниковки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался вклиниться в украинскую оборону вблизи Грековки, Тернов, Ямполевки, Торского и в Серебрянском лесу. К тому же противник активно применял авиацию, задействовал 30 неуправляемых ракет и сбросил шесть КАБ.

На Северском направлении в течение дня враг совершил семь наступательных действий в районах Ивано-Дарьевки и Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали один раз в районе Предтечиного.

На Торецком направлении враг при поддержке авиации осуществил восемь атак неподалеку от Торецка и Щербиновки. Большинство атак противник направил на Торецк.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 23 наступательных действия агрессора.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 51 атаку.

На Времивском направлении противник совершил 12 штурмов позиций ВСУ в районе Трудового и Максимовки.

Активно привлекая авиацию, враг атаковал в районе Новоандреевки, Роботино и Малой Токмачки на Ореховском направлении.

На Приднепровском направлении украинские войска отразили три атаки противника в районах Казачьих Лагерей, Днепрян и острова Казацкий, противник успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Ранее Генштаб сообщил о значительных потерях противника в сутки. Больше об этом читайте в новости.

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