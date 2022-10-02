Оккупанты мощно обстреляли два района Николаевщины: есть погибшие

Российские войска этой ночью ударили ракетами по Николаевской области. В результате вражеских ударов погибли мирные жители, есть разрушения.

В течение суток 1 октября и ночью 2 октября российские войска обстреливали Николаевский и Баштанский районы области. Есть погибшие и повреждения построек.

Об этом сообщает Николаевская областная военная администрация.

Николаевский район

В Очакове российские войска 1 октября нанесли удары из 120-миллиметрового миномета и реактивной системы залпового огня "Град" по портовой акватории и инфраструктуре города. Пострадавших нет.

В результате обстрела села Шевченково в ночь на 2 октября два человека погибли, частично разрушен жилой дом.

Раздавались взрывы 2 октября в селе Калиновка Воскресенской общины. Подробная информация уточняется.

Баштанский район

В течение суток 1 октября были обстрелы окрестностей станции Березнеговатое, между селами Пришиб и Высунск, между поселком Березнеговатое и селом Высунск и снова вблизи села Высунск. В результате обстрелов повреждены пять частных домов. Погибших и раненых нет.

На утро 2 октября обстрелами накрыли окраины села Новоалександровка Ингульской общины. Травмированных и разрушений нет.

Также 1 октября зафиксированы обстрелы села Широкое, в результате чего разрушены два жилых дома и четыре дома повреждены, также попадания были в админздание. Погибших и раненых нет.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Ранее стало известно, что российские оккупационные войска атаковали Николаевщину семью дронами-камикадзе — пять сбили силы ПВО.

"Мама, следующий по нам?": николаевцы вторые сутки страдают от мощных обстрелов

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