Оккупанты мощно обстреляли Никополь: возник пожар на АЗС, повреждены многоэтажки и фабрика

В ночь на 29 октября российская армия активно обстреливала Никопольский район Днепропетровской области. Под удары оккупантов попали три громады: Никопольская, Марганецкая и Мировская.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

По словам руководителя области, больше всего от российских атак пострадал Никополь. В результате атак ранения получил 39-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу. Состояние мужчины средней тяжести.

В городе повреждено восемь многоэтажных и частных домов, несколько магазинов, мебельная фабрика, гостиница, автобусная остановка, газопровод и электросети. Российские снаряды повлекли за собой пожар на автозаправочной станции и в гаражном кооперативе.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

В Марганецкой и Мировской общинах обошлось без пострадавших, подчеркнул Резниченко.

"В остальном районе ночь прошла без чрезвычайных ситуаций и в эту минуту спокойно", — говорится в сообщении главы ОВА.

Напомним, начались 248 сутки войны. Россияне наступают на Бахмутском и Авдеевском направлениях, ВСУ отразили атаки в Донецкой области — в районах населенных пунктов Водяное, Каменка и Невельское.

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