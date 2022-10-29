Оккупанты мощно обстреляли Никополь: возник пожар на АЗС, повреждены многоэтажки и фабрика

Ранения получил один житель города.
В ночь на 29 октября российская армия активно обстреливала Никопольский район Днепропетровской области. Под удары оккупантов попали три громады: Никопольская, Марганецкая и Мировская.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
По словам руководителя области, больше всего от российских атак пострадал Никополь. В результате атак ранения получил 39-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу. Состояние мужчины средней тяжести.
В городе повреждено восемь многоэтажных и частных домов, несколько магазинов, мебельная фабрика, гостиница, автобусная остановка, газопровод и электросети. Российские снаряды повлекли за собой пожар на автозаправочной станции и в гаражном кооперативе.
В Марганецкой и Мировской общинах обошлось без пострадавших, подчеркнул Резниченко.
"В остальном районе ночь прошла без чрезвычайных ситуаций и в эту минуту спокойно", — говорится в сообщении главы ОВА.
Напомним, начались 248 сутки войны. Россияне наступают на Бахмутском и Авдеевском направлениях, ВСУ отразили атаки в Донецкой области — в районах населенных пунктов Водяное, Каменка и Невельское.
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