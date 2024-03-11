Оккупанты мощно ударили по Одесчине: боевая работа длилась полтора часа, есть "прилеты"

Россияне снова устроили массированную атаку по Одесской области. Гатить начали в два часа ночи.

Об этом сообщили Силы обороны Юга.

"Боевая работа продолжалась полтора часа. Подразделения противовоздушной обороны отражали обильные волны "Шахедов", заходившие из акватории Черного моря и сложными маневрами между жилых и промышленных кварталов усложняли работу ПВО. 10 барражирующих беспилотных аппаратов типа "Shahed6 сбиты в небе Одесчины", — говорится в сообщении.

Однако не удалось избежать попаданий.

В Одесском районе поражен инфраструктурный объект, повреждены административные здания, возникший пожар оперативно ликвидирован. Ударной волной выбито остекление частных домов вокруг, обломками нанесены разрушения хозяйственным постройкам.

По предварительным данным, люди не пострадали.

Ранее ВСУ предупреждали об атаке ударных дронов на юге.

Кроме того, оккупанты нанесли удар по Харькову иранскими ударными беспилотниками "Shahed".

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