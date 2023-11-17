Оккупанты на Авдеевском направлении перешли к тактике "пешего окружения"

Российские войска потеряли уже около 3 тысяч человек при попытках взять Авдеевку в котел.

Российские оккупанты перешли на Авдеевском направлении к тактике "пешего окружения". Пытаясь взять Авдеевку в котел, войска РФ потеряли уже около 3 тысяч человек.

Об этом пишет российский BILD со ссылкой на военного эксперта Юлиана Репке.

По его словам, российские войска потеряли уже около 3 тысяч человек при попытках взять Авдеевку в котел. На кадрах с места видны минные поля, засеянные труппами русских солдат.

Одновременно РФ потеряла в этом направлении около 270 единиц бронетехники. Поэтому они перешли к тактике "пешего окружения" Авдеевки. Эксперт называет ее "тактикой Бахмута". Наступление ведут преимущественно пехотные части, как это делали вагнеровцы в Бахмуте.

В ВСУ остается западная бронетехника, в том числе БМП Bradley и танки Leopard-2. Репке не считает, что огромные потери ВС РФ говорят об их неудаче. Он называет это целенаправленной тактикой Москвы по принципу количество вместо качества и напоминает, что так было и в Бахмуте. Потери ВС РФ и ВСУ там соотносились как 10:1, но в результате российские войска взяли город. Аналитик считает, что то же самое происходит сейчас. Он напоминает об успешном продвижении россиян в село Степное и преодолении железнодорожной ветви к северу от Авдеевки”, — пишет BILD.

Напомним, что ситуация на Авдеевском направлении остается сложной. Оккупационные войска пытаются штурмовать промзону города уже несколько дней подряд.

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