Оккупанты на Авдеевском направлении продолжают штурмовые действия: офицер ВСУ объяснил детали

В то же время российские военные на Авдеевском направлении несут огромные потери.

Российские оккупанты благодаря штурмовым действиям пытаются развивать наступление у Авдеевки.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил офицер ВСУ Дмитрий Лазуткин.

"Ситуация остается сложной довольно продолжительное время. После того, как Силы обороны совершили маневр по уходу на рубеже западнее Авдеевки, враг пытается штурмовыми действиями продолжать развивать свое наступление. Трудные бои продолжаются. Сейчас оккупанты пытаются окружить некоторые наши позиции, упрекают КАБами практически что – сказал Дмитрий Лазуткин.

В то же время российские военные на Авдеевском направлении несут огромные потери.

"Наши защитники очень качественно отрабатывают FPV-дронами и техникой. Но будем наблюдать за ситуацией и бороться за то, чтобы оккупанты не продвинулись дальше, основания на это есть", — подчеркнул военный.

Напомним, что Россия ощутит дефицит вооружения, однако сейчас она имеет преимущество.

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