Оккупанты на Бахмутском направлении применяют химическое оружие — ВСУ

Российские захватчики активно используют химическое оружие против украинских военных на Бахмутском направлении.

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Об этомсообщил спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

Он заявил, что по предварительной информации, захватчики используют химический элемент Льюизит.

"На Бахмутском направлении сложная ситуация. Враг все чаще применяет химическое оружие. Да, во время артиллерийских обстрелов используется элемент предварительно называющийся Люизит", — заявил Дмитрашковский.

Спикер Сил обороны заявил, что среди украинских военных уже есть пострадавшие от этого химического элемента. Он отметил, что данный химический элемент вызывает тошноту, рвоту и потерю сознания.

Напомним, ранее сообщалось, что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские военные продвигаются на южном фланге вокруг Бахмута.

Кроме того, мы ранее информировали, что на Бахмутском направлении ВСУ имеют продвижение по населенным пунктам. Однако основные бои продолжаются по селам Берховка и Клищиевка Донецкой области.

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