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Оккупанты на Бахмутском направлении стали хитрее и упорнее, увеличивают темп наступления - военный

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Оккупанты на Бахмутском направлении стали хитрее и упорнее, увеличивают темп наступления - военный

ВСУ в районе Бахмута / Фото: Associated Press

Россияне превращают законсервированные танки в исправную технику.

Позиции украинских военных на Бахмутском направлении российские оккупанты забрасывают "пушечным мясом". Однако Силы обороны Украины стойко удерживают оборону.

Об этом в эфире "Эспрессо" сообщил майор Национальной гвардии, начальник штаба артиллерии 4-й бригады "Рубеж" Денис Нагорный.

"На Бахмутском направлении противник совершает "мясные штурмы", но украинские защитники стойко держат оборону. ВСУ не отступают ни на метр и идут вперед. Противник стал хитрее и упорнее. Военно-промышленный комплекс врага вырос в разы. Россияне превращают законсервированные танки на исправную технику и отправляют на фронт, что значительно усложняет Силам обороны проведение штурмовых действий", - отметил Денис Нагорный.

Он также добавил, что российские оккупанты на Бахмутском направлении наращивают темп своего наступления.

"Будем держать свои позиции до победы, пока не выйдем на границы Украины 1991 года. На Бахмутском направлении ситуация контролируемая, но противник предпринимает контрнаступательные действия", - добавил военный.

Напомним, что военные ВСУ создали танк "Франкенштейн" из частей разных модификаций подбитой техники РФ.

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Дата публикации
Просмотры
2164
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