Оккупанты на Черниговщине обстреляли стадо коров: горел дом в селе

Российские захватчики обстреляли приграничья Черниговской области.
В результате обстрела армии РФ пострадало стадо коров на одном из сельскохозяйственных предприятий.
Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в Telegram.
По его словам, оккупанты атаковали приграничья Семеновской громады сегодня, 28 августа, после 12.00.
"Обстрел пограничья. Пострадало стадо коров местного с/х предприятия. Из-за обстрелов также вспыхнул дом на окраине пограничного села", — написал председатель Чаус.
Напомним, в Черниговской области нашли тайник оккупантов (фото).
Как сообщалось, оккупанты проводят разведку из беспилотников на Черниговщине. Назван населенный пункт, который находится под угрозой.
Читайте также:
- Семья из Киевщины, которая вынуждена была поселиться в курятнике после нападения россиян, получила экокурень
- Существует ли вероятность повторного наступления россиян со стороны Чернигова: военный эксперт ответил
- Военный эксперт рассказал, почему ВСУ тяжело деоккупировать Харьковскую область