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Оккупанты на Черниговщине обстреляли стадо коров: горел дом в селе

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Оккупанты на Черниговщине обстреляли стадо коров: горел дом в селе

Иллюстрация / Фото: Pexels

Российские захватчики обстреляли приграничья Черниговской области.

В результате обстрела армии РФ пострадало стадо коров на одном из сельскохозяйственных предприятий.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в Telegram.

По его словам, оккупанты атаковали приграничья Семеновской громады сегодня, 28 августа, после 12.00.

"Обстрел пограничья. Пострадало стадо коров местного с/х предприятия. Из-за обстрелов также вспыхнул дом на окраине пограничного села", — написал председатель Чаус.

Напомним, в Черниговской области нашли тайник оккупантов (фото).

Как сообщалось, оккупанты проводят разведку из беспилотников на Черниговщине. Назван населенный пункт, который находится под угрозой.

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