Оккупанты на Черниговщине похитили мэра Сновска и еще 6 человек: что известно

Оккупанты на Черниговщине похитили мэра Сновска и еще 6 человек: что известно

О судьбе заложников, которых захватили оккупанты, ничего не известно с 25 марта.

В Черниговской области российские оккупанты 25 марта похитили 7 жителей Сновска, среди которых был и городской голова. Их на автомобилях вывезли в сторону Городни.

Об этом сообщил Сновский городской совет на своей странице в Facebook.

После того, как заложники не были возвращены в тот же день, как это было с похищенными в других населенных пунктах, заместитель городского головы 26 марта уехал в Городню. На вражеском блокпоста его остановили и не пропустили дальше. Оккупанты проверили документы, выяснили причину поездки и назначили встречу на 27 марта.

"27 марта заместитель городского головы снова поехал на блокпост вместе с матерью и женами похищенных мужчин. Их снова не пропустили в Городню. Состоялся разговор с военными РФ, которые отметили, что сновчане живы, однако в Городне их нет. Больше никакой информации они не сообщили", — говорится в сообщении.

Напомним, что возле Чернигова оккупанты обстреляли людей, которые следовали пешим маршрутом: есть погибшие и раненые.

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