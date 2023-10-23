Оккупанты на Черниговщине пытали и расстреляли трех мужчин — один из них выжил и выбрался из могилы

Мужчин пытали и удерживали их без надлежащих условий со связанными руками и глазами.

Двум российским оккупантам украинские правоохранители сообщили подозрение за групповое убийство и пытки мирного населения Украины. Россияне на Черниговщине жестоко избили троих братьев, после чего расстреляли их в лесополосе.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

Как стало известно, в марте 2022 года в Черниговской области оккупанты ворвались в один из частных домов с обыском. Жителями домовладения оказались три брата, один из которых ранее был участником АТО/ООС. Русские нашли его военную форму, избили братьев, связали, одели на головы мешки и руки — наручники, посадили в БТР и доставили на территорию местного хозяйства. Там их арестовали в одном из помещений на четыре дня.

Мужчины пытали и удерживали их без надлежащих условий со связанными руками и глазами.

"Вечером 21 марта в результате допроса одного из братьев оккупант побоями заставил признаться в сожжении военной техники России старшего брата семьи. После чего командир военной группировки РФ, уже установленный полицией как начальник военной полиции округа полковник Константин Смирнов, отдал приказ одному из своих подчиненных Денису Подгорному и другим расстрелять всех трех братьев. Оккупанты в багажнике автомобиля вывезли гражданских мужчин в лесополосу, поставили их на колени перед выкопанной ямой и расстреляли. После чего сбросили тела в яму и зарыли. Один из братьев, Николай, чудом выжил и самостоятельно выбрался из ямы", – рассказали в Нацполиции Украины.

Впоследствии правоохранители установили личности окупантов, причастных к убийству. Двоим из них сообщили о подозрении.

"Следствие установило, что военнослужащие группировки войск "Центр" России находились на оккупированной территории с 28 февраля по 1 апреля 2022 года. Константин Смирнов и Денис Подгорный подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 28 и ч.2 статьи 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством, по предварительному сговору группой лиц). За совершенное российским оккупантам грозит пожизненное лишение свободы", — отметили в Нацполиции области.

Напомним, что в Киеве пьяный мужчина ударил 14-летнего подростка ножом в грудь.

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