Оккупанты на День Независимости Украины могут усилить ракетные атаки

Российские военные могут увеличить авиационные и ракетные удары.
Российские оккупанты на День Независимости Украины могут усилить ракетные и авиационные удары по территории нашей страны.
Об этом сообщил Командующий Объединенными Силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев.
"Что можно ожидать от врага, который ведет войну против Украины? Конечно, наглых действий, которые он может предпринимать", — подчеркнул Сергей Наев.
По его словам, российские оккупанты могут применять авиационные удары, поэтому в случае воздушной тревоги необходимо направляться в укрытие.
"Поэтому мы должны понимать, что защита собственной жизни и здоровья является обязанностью каждого гражданина. Чтобы, в будущем, когда мы будем праздновать победу, все были живы и здоровы", — подчеркнул командующий Объединенными Силами ВС Украины.
Напомним, что оккупанты атаковали дроном Сумскую область.
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