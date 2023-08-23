Оккупанты на День Независимости Украины могут усилить ракетные атаки

Российские оккупанты на День Независимости Украины могут усилить ракетные и авиационные удары по территории нашей страны.

Об этом сообщил Командующий Объединенными Силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Что можно ожидать от врага, который ведет войну против Украины? Конечно, наглых действий, которые он может предпринимать", — подчеркнул Сергей Наев.

По его словам, российские оккупанты могут применять авиационные удары, поэтому в случае воздушной тревоги необходимо направляться в укрытие.

"Поэтому мы должны понимать, что защита собственной жизни и здоровья является обязанностью каждого гражданина. Чтобы, в будущем, когда мы будем праздновать победу, все были живы и здоровы", — подчеркнул командующий Объединенными Силами ВС Украины.

Напомним, что оккупанты атаковали дроном Сумскую область.

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