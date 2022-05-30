Оккупанты на Днепропетровщине обстреляли Криворожский район: поврежден жилой дом

В Днепропетровской области прокуратура открыла уголовное производство по факту артиллеристских обстрелов Криворожского района.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Как сообщается, 29 мая оккупанты в очередной раз нанесли ракетный удар. Обстреляли военные преступники РФ одно из сел Криворожского района. Поврежден жилой дом.
"Также оккупанты нанесли ракетный удар по окрестностям населенного пункта Синельниковского района. В ходе осмотра места событий обнаружены фрагменты вражеской ракеты. Гражданское население в ходе обстрелов агрессора не пострадало. Какие-либо военные объекты на данной территории отсутствуют”, — рассказали в пресс-службе прокуратуры области.
Напомним, что в Днепре подросток скрылся из больницы, чтобы вернуться в семью, которая осталась под обстрелами в Донецкой области.
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