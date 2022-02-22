Оккупанты на Донбассе попали в жилой дом: люди из-за обстрелов не могут эвакуироваться (фото)

В течение суток обстрелы боевиков в Счастье не утихают.

На Донбассе поддерживаемые Россией боевики продолжают обстреливать населенные пункты. В городе Счастье Луганской области 22 февраля снаряд боевиков попал в жилой дом.

Об этом сообщил глава облгосадминистрации Сергей Гайдай.

По его словам, предварительно жертв нет, но людей не могут эвакуировать из-за того, что обстрелы боевиков не прекращаются.

"Боевики попали в жилой дом в Счастье. В течение суток обстрелы не утихают. По адресу Донецка, 20 – попадания, жертв нет. Сейчас ждут "тишину", чтобы обследовать дом и эвакуировать оставшихся в доме", — отметил он.

Кроме того, по его данным, повреждены окна дома по улице Гагарина.

Сергей Гайдай

Напомним, в Донбассе за сутки 21 февраля боевики 84 раза нарушили режим тишины, 64 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.