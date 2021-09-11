Оккупанты на Донбассе сбросили мины на Нью-Йорк: во время обстрелов один украинский боец погиб, десять — ранены

Оккупанты на Донбассе сбросили мины на Нью-Йорк: во время обстрелов один украинский боец погиб, десять — ранены

Пророссийские боевики активно используют для разведки и нанесения ударов беспилотные летательные аппараты.

В субботу, 11 сентября, боевики на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции украинских бойцов из запрещенного минскими договоренностями оружия и сбрасывая мины с беспилотных летательных аппаратов. Вражеский обстрел унес жизнь одного украинского военного, еще 10 бойцов получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимо с жизнью. Восемь военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения, еще двое — боевые травмы ", — говорится в сообщении.

После оказания первой медицинской помощи воинов транспортировали в лечебные учреждения. Состояние здоровья трех защитников — средней тяжести, остальных — удовлетворительное.

Обстрелы позиций украинских бойцов велись на разных участках фронта с применением запрещенного оружия и беспилотников.

Артиллерийские системы 122-мм калибра враг применил в районе населенных пунктов Новогнатовка и Верхнеторецкое. У Золотого-4 оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Противотанковые гранатометы применили боевики также неподалеку Старогнатовки и Талаковки, где также раздавались выстрелы зз автоматических станковых гранатометов.

"В Донецкой области российско-оккупационные войска с помощью беспилотного летательного аппарата сбросили мины калибра 82 мм в районе населенного пункта Нью-Йорк, а также осуществили обстрел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов", — говорится в вечерней сводке штаба ООС.

Кроме того, было зафиксировано еще два пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов с пересечением линии разграничения.

Напомним, ранее боевики на Донбассе нанесли огневой удар вдоль линии фронта — от Луганщины до Приазовья. От обстрелов пострадали жилые многоэтажки в поселке Трехизбенка — повреждено 15 квартир.

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