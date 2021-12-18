Оккупанты на Донбассе снова нарушили "тишину": по каким направлениям стреляли боевики

Оккупанты на Донбассе снова нарушили "тишину": по каким направлениям стреляли боевики

Сутки на Донбассе, к счастью, прошли без потерь.

На Донбассе за прошедшие сутки, 17 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушали режим "тишины".

Об этом говорится 18 декабря в утренней сводке штаба ООС.

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В частности, поддерживаемые Россией боевики стреляли в направлении Травневое из автоматических станковых гранатометов. Вблизи Новотошковского оккупанты стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В сторону Новолуганского противник открывал огонь дважды, применяя автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий российских наемников, к счастью, нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы. Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

По состоянию на 7 часов утра, 18 декабря, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, ранее стало известно, что в Донбассе погиб украинский военный.

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