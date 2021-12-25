Оккупанты на Донбассе за прошлые сутки 5 раз обстреляли украинские позиции: есть раненый

По состоянию на утро 25 декабря нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Российские наемники на оккупированном Донбассе за прошлые сутки, 24 декабря, 5 раз нарушили режим прекращения огня. В 2 случаях оккупанты стреляли из запрещенного "Минскими соглашениями" оружия.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
"В направлении Новозвановки враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Марьинки противник совершил обстрел из минометов калибра 120 мм. В сторону Катериновки российские наемники открывали огонь из подствольных и автоматических гранатометов, крупнокалиберных кулеметов, из стрелкового оружия. Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения", - говорится в сообщении.
Из-за действий оккупантов ранен один украинский военный. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
"По состоянию на 7 часов утра, 25 декабря, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", — говорится в сообщении.
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