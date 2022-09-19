Оккупанты на Донетчине не оставляют усилий оккупировать весь регион — Генштаб

Российские оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на обороне и попытках оккупировать всю Донетчину.
Оккупанты в Донецкой области не оставляют усилий оккупировать весь регион. Они сосредоточились на обороне и удержании захваченных территорий.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
"Противник продолжает сосредоточивать усилия на организации обороны и удержании захваченных территорий, попытках полной оккупации Донецкой области, а также срыве активных действий Сил обороны на отдельных направлениях. Обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, в отдельных направлениях проводит мероприятия по перегруппировке своих подразделений, вводит резервы и не прекращает ведение воздушной разведки”, — рассказали в Генштабе ВСУ.
Там также добавили, что остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.
За сутки оккупанты нанесли 4 ракетных и 9 авиационных ударов, совершили более 11 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
"Пострадала инфраструктура более 24 населенных пунктов. В частности, это Северск, Краматорск, Серебрянка, Белогоровка, Спорное, Красногоровка, Авдеевка, Новомихайловка, Степное, Запорожье, Николаев, Александровка, Ольговское, Сухой Пруд, Миролюбовка и Петровка”, — отметили в Генштабе.
Напомним, что Зеленский утвердил состав делегации на Генассамблею ООН.
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