Оккупанты на фронте получили усиление "вагнеровцами": перехват ГУР

На фронт к россиянам вернулись "вагнеровцы". Они тренируют окупантов.

Российские оккупанты жалуются на обстрелы со стороны ВСУ и большое количество осколочных ранений. В то же время захватчики РФ заявляют, что на фронт вернулись "вагнеровцы".

Об этом говорится в разговоре двух российских военных, который перехватила ГУР.

Как отмечается, военный РФ рассказывает другому контрактнику о возвращении к боевым действиям в Украине "вагнеров" и обстановке на фронте.

“Стреляют, на**й, каждый день. За***ли. "Вагнера" потихоньку возвращаются, тренируют нас. Целая рота здесь этих разведчиков и штурмовиков. Говорят, у нас от стрелкового оружия потери – 3%, остальные – осколочные”, — рассказывают оккупанты.

Кроме того, россиянам на фронте условные "волонтеры" пытались продать бронежилет. Захватчики удивлены, какую сумму за него затребовали – 60 тысяч рублей (18 тысяч гривен).

“У нас пацаны покупали. И 150 тысяч отдавали за эту ху**ю. Мы на этот раз ездили в Северодонецк – там на форму цены просто космические. За них сражаешься, а они еще втуливают в тридорога. Сухие пайки вообще не дают”, — жалуются оккупанты.

Напомним, что оккупанты имеют некоторые успехи возле Авдеевки, но ВСУ держат позиции.

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