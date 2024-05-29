Оккупанты на Харьковщине нашли циничный способ пополнить армию после потерь — "Атеш"

Из-за больших потерь во время боев в Харьковской области командование российской оккупационной армии рассматривает возможность привлечения солдат срочной службы в качестве пополнения на новом фронте.

Об этом сообщают в партизанском движении "Атеш" со ссылкой на свой источник в 18-й мотострелковой дивизии вооруженных сил РФ.

При этом добровольцев, которые соглашаются подписывать армейский контракт и становиться "пушечным мясом" для украинских Сил обороны, среди российских срочников немного.

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"Все слышали о потерях в дивизии и понимают, что шансов выжить, участвуя в войне, практически нет. Сообщается, что целые роты были уничтожены во время штурмов Волчанска. Поэтому такая информация воспринимается военными без энтузиазма. Только единицы военнослужащих срочной службы соглашаются заключать контракт с вооруженными силами», — сообщили в "Атеш".

В то же время украинские партизаны обращаются к российским военным, желающим выжить в этой бойне, с призывом к сотрудничеству.

Напомним, ранее в Харьковской области бойцы Сил специальных операций ВСУ совершили налет на вражеские позиции. В результате успешной операции 11 российских солдат были уничтожены, еще трое – взяты в плен.

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