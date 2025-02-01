Оккупанты на Харьковщине пытаются прорвать оборону: в ВСУ рассказали о сценариях штурмов

Недавно оккупанты пытались прорвать линию обороны на Харьковщине с помощью БМП и танка.

На фронте в Харьковской области россияне не прекращают попыток продвинуться и пытаются штурмовать украинские позиции. Эти попытки обычно проходят с использованием одного из двух сценариев.

Об этом рассказал спикер ОТУ "Харьков" Евгений Романов в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

По одному сценарию, пояснил спикер, россияне в определенных районах накапливают пехоту, которая подтягивается туда малыми группами по два-три оккупанта. Затем накопленная группа получает сигнал и выдвигается на украинские позиции пешком.

"Или они используют бронетехнику под прикрытием танка. Недавно мы видели такую попытку прорыва линии обороны. Они применили танк и четыре БМП. Но вся эта техника была уничтожена вместе с наступавшими", — отметил Евгений Романов.

Напомним, Братчук ответил, при каких условиях Украине удастся остановить наступление россиян на фронте. По его мнению, Украине могут понадобиться месяцы для выполнения самой главной задачи – стабилизации фронта.

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