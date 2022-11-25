Оккупанты на Херсонщине ищут родственников участников АТО/ООС и правоохранителей

Российские оккупанты ищут родственников военнослужащих-участников АТО/ООС и работников силовых структур в населенном пункте Чаплинка Херсонской области.

Россияне в населенном пункте Чаплинка Херсонской области ищут родственников участников АТО/ООС и работников силовых структур.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

"Продолжается поиск покинутых жилых домов для расквартирования личного состава подразделений российских оккупационных войск. Противник продолжает давление на работников Запорожской АЭС. По имеющейся информации, отдельные работники, которые отказываются сотрудничать с оккупационными властями, не допускаются к рабочим местам", — рассказали в Генштабе ВСУ.

Там также добавили, что в Симферополе оккупационные власти проводят мероприятия информирования населения о действиях в случае воздушной тревоги, а также химической и бактериологической опасности.

Напомним, что рупор Кремля и пресс-секретарь Путина Песков удивлен тем, какие намерения Украина имеет относительно возвращения Крыма.

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