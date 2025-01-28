Оккупанты на Херсонщине не хотят идти на штурм: в чем причина

Война против Украины становится невыносимым испытанием для российских военнослужащих.

Оккупанты наносят себе травмы, чтобы оказаться в госпитале, таким образом пытаясь избежать участия в штурмах в Херсонской области.

Об этом сообщили партизаны движения "АТЕШ".



По сведениям партизан, в 61-м ОБРМП ВС РФ зарегистрированы массовые случаи самоповреждения среди солдат этого подразделения.

"Цель одна — попасть в госпиталь и оказаться подальше от линии фронта", — говорится в сообщении.

Партизаны добавили, что жестокие условия жизни, огромные потери и отсутствие перспектив успеха заставляют военнослужащих РФ искать любые способы уклониться от участия в боевых действиях.

Они также призвали других оккупантов последовать примеру бойцов из 61 ОБрМП, чтобы сохранить собственную жизнь.

Напомним, на территории Херсонской области была атакована российская радиолокационная станция 1Л119 "Небо-СВУ", принадлежавшая одному из подразделений 90-й зенитной ракетной бригады 49-й общевойсковой армии РФ.

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