Оккупанты на Херсонщине отключают свет и воду, принуждая людей к "эвакуации"

На временно оккупированных территориях Херсонской области создаются условия, непригодные для проживания местного гражданского населения.

Оккупационные власти на Херсонщине отключают электричество и воду, лишают население доступа к сети Интернет и пугают ракетными ударами со стороны Вооруженных Сил Украины. Таким образом людей принуждают к "эвакуации" из своих домов.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".

Кроме того, оккупанты вывозят с территории Херсонской области медицинские учреждения вместе с персоналом, а также все оперативные службы. От местных предпринимателей требуют срочно продать продовольственные товары и закрывают магазины и рынки.

Также подразделения оккупационных войск приступили к подготовке к отводу артиллерийского вооружения из правобережной части Херсонской области для дальнейшего перевода их на другие направления.

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В то же время враг не прекращает наносить авиационные и артиллерийские удары по позициям ВСУ и территории близлежащих громад.

“Среди дня враг обстреливал Куцурубскую громаду в Николаевской области из РСЗО и тяжелой артиллерии. Без человеческих потерь и разрушений. Штурмовой авиацией и ударными вертолетами враг трижды атаковал наши позиции и освобожденные населенные пункты Бериславского района”, — говорится в сообщении.

В ответ украинская авиация трижды атаковала районы сосредоточения вражеской живой силы и техники, а воины-зенитчики точно сбили очередной Су-25.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями Сил обороны юга выполнено 156 огневых задач.

Подтверждены потери врага за 30 октября:

27 военных;

военных; 1 танк;

танк; 2 миномета;

миномета; 1 самоходная крупнокалиберная гаубица "Акация";

самоходная крупнокалиберная гаубица "Акация"; 1 23-мм зенитная установка;

23-мм зенитная установка; 5 единиц автомобильной бронетехники.

В Баштанском и Бериславском районах уничтожены 2 склада с вражескими боеприпасами.

Напомним, в Новой Каховке российские оккупанты принудительно эвакуируют людей с побережья Днепра.

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