Оккупанты на Херсонщине отключают свет и воду, принуждая людей к "эвакуации"

На временно оккупированных территориях Херсонской области создаются условия, непригодные для проживания местного гражданского населения.
Оккупационные власти на Херсонщине отключают электричество и воду, лишают население доступа к сети Интернет и пугают ракетными ударами со стороны Вооруженных Сил Украины. Таким образом людей принуждают к "эвакуации" из своих домов.
Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".
Кроме того, оккупанты вывозят с территории Херсонской области медицинские учреждения вместе с персоналом, а также все оперативные службы. От местных предпринимателей требуют срочно продать продовольственные товары и закрывают магазины и рынки.
Также подразделения оккупационных войск приступили к подготовке к отводу артиллерийского вооружения из правобережной части Херсонской области для дальнейшего перевода их на другие направления.
В то же время враг не прекращает наносить авиационные и артиллерийские удары по позициям ВСУ и территории близлежащих громад.
“Среди дня враг обстреливал Куцурубскую громаду в Николаевской области из РСЗО и тяжелой артиллерии. Без человеческих потерь и разрушений. Штурмовой авиацией и ударными вертолетами враг трижды атаковал наши позиции и освобожденные населенные пункты Бериславского района”, — говорится в сообщении.
В ответ украинская авиация трижды атаковала районы сосредоточения вражеской живой силы и техники, а воины-зенитчики точно сбили очередной Су-25.
Ракетно-артиллерийскими подразделениями Сил обороны юга выполнено 156 огневых задач.
Подтверждены потери врага за 30 октября:
- 27 военных;
- 1 танк;
- 2 миномета;
- 1 самоходная крупнокалиберная гаубица "Акация";
- 1 23-мм зенитная установка;
- 5 единиц автомобильной бронетехники.
В Баштанском и Бериславском районах уничтожены 2 склада с вражескими боеприпасами.
Напомним, в Новой Каховке российские оккупанты принудительно эвакуируют людей с побережья Днепра.
Читайте также: