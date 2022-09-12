Оккупанты на Херсонщине похищают людей за их проукраинскую позицию

Российские оккупанты в Херсонской области похищают людей за их проукраинскую позицию.

В Херсонской области оккупанты похитили двух мужчин. К россиянам они попали из-за своей проукраинской позиции и волонтерской деятельности.

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Ярослав Янушевич.

Также читайте Оккупанты пытались прорваться в районах шести населенных пунктов, но получили по зубам от ВСУ

Как стало известно, случаи похищения украинцев были зафиксированы в пгт Горностаевка, в городе Новая Каховка и селе Виноградово. В частности, в Горностаевке оккупанты вывезли в неизвестном направлении двух местных жителей в возрасте 54 и 71 года.

Кроме того, грабят россияне дома местных жителей – вещи они вывозят на БТРах и КАМАЗах. Среди награбленных: бытовая и компьютерная техника, одежда и ковры.

Напомним, что оккупанты в Мариуполе отправляют на переработку украинские школьные учебники.

Читайте также: