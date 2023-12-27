Оккупанты на Херсонщине попали в ДТП, когда пытались скрыться от дрона ВСУ (видео)

Россияне бежали так, что на дороге их автомобиль занесло.
Украинские военные на Херсонщине дроном-камикадзе ударили по автомобилю оккупантов, которые пытались скрыться от наших защитников.
Соответствующее видео на своей странице в соцсети опубликовал журналист Юрий Бутусов.
Как стало известно, украинские военные на левобережье Херсонщины ударили дроном-камикадзе по машине оккупантов. Россияне пытались скрыться, однако сделать этого им не удалось.
Что интересно, россияне бежали так, что на дороге их автомобиль занесло, он врезался в забор и перекинулся. В этот момент в них и "влетел" беспилотник.
Напомним, что в ВМС сообщили, сколько людей могло находиться на борту "Новочеркасска" в момент "прилета".
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