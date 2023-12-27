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Оккупанты на Херсонщине попали в ДТП, когда пытались скрыться от дрона ВСУ (видео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
1267
Время на прочтение
1 мин
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Оккупанты на Херсонщине попали в ДТП, когда пытались скрыться от дрона ВСУ (видео)

Фото: Скриншот

Россияне бежали так, что на дороге их автомобиль занесло.

Украинские военные на Херсонщине дроном-камикадзе ударили по автомобилю оккупантов, которые пытались скрыться от наших защитников.

Соответствующее видео на своей странице в соцсети опубликовал журналист Юрий Бутусов.

Как стало известно, украинские военные на левобережье Херсонщины ударили дроном-камикадзе по машине оккупантов. Россияне пытались скрыться, однако сделать этого им не удалось.

Что интересно, россияне бежали так, что на дороге их автомобиль занесло, он врезался в забор и перекинулся. В этот момент в них и "влетел" беспилотник.

Оккупанты на Херсонщине попали в ДТП, когда пытались скрыться от дрона ВСУ

Оккупанты на Херсонщине попали в ДТП, когда пытались скрыться от дрона ВСУ

Напомним, что в ВМС сообщили, сколько людей могло находиться на борту "Новочеркасска" в момент "прилета".

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Дата публикации
Просмотры
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