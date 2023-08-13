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Оккупанты на Херсонщине убили целую семью — родителей, месячную дочь и 12-летнего сына

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Оккупанты на Херсонщине убили целую семью — родителей, месячную дочь и 12-летнего сына

Детские ботиночки на акции против российской агрессии / Фото: Associated Press

Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу.

В больнице скончался 12-летний мальчик, получивший ранения во время вражеского обстрела Херсонской области, во время которого погибла его семья – мама, папа и месячная сестренка.

Об этом в обед сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"В Широкой Балке погибла вся семья. К сожалению, 12-летний мальчик скончался в больнице", — написал он в 13:04.

Российские войска в воскресенье, 13 августа, обстреляли Станислав и Широкую Балку Херсонской области. В результате вражеского артиллерийского обстрела в Широкой Балке погиб местный житель и семья — муж, жена и их дочь, которой всего 23 дня от рождения. 12-летнего сына госпитализировали в тяжелом состоянии, но, к сожалению, он скончался.

Как сообщалось ранее, 13 августа оккупанты в Херсонской области убили семью с месячным ребенком.

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Дата публикации
Просмотры
1114
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