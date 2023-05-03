Оккупанты на Херсонщине убили во время ракетной атаки 16 человек: детали

Российские оккупанты во время ракетной атаки убили в Херсоне 16 гражданских людей.

Россияне во время ракетной атаки на Херсонскую область убили 16 мирных жителей. Правоохранители приступили к расследованию.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Как стало известно, утром 3 мая оккупанты нанесли массированный удар по Херсону и населенным пунктам.

По состоянию на 16:30 из-за хаотических обстрелов и попадания снарядов по объектам гражданской инфраструктуры в областном центре погибли 12 человек. Около 22 – получили травмы разной степени тяжести.

Кроме того, уже днем между деревнями Степановка и Музыковка под обстрел попала бригада энергетиков. Они чинили электросети после очередных атак армии РФ, чтобы обеспечить людей светом. От полученных травм трое работников энергетического предприятия погибли.

“Утром от обстрела Дарьевской общины области погиб мужчина. При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)”, — рассказали в Офисе генерального прокурора.

Напомним, что украинская ПВО сбила на юге четыре беспилотника оккупантов.

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