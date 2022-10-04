Оккупанты на Херсонщине закапывали в землю контейнеры, чтобы напугать ВСУ

Оккупанты в Херсонской области закапывали в землю контейнеры, чтобы напугать ВСУ.

Российская пропаганда не сработала. Оккупанты на Херсонщине пытались снять видео с "новейшим оружием", однако сделать этого не удалось.

Об этом в интервью "24 каналу" рассказала руководитель прессцентра ОК "Південь" Наталья Гуменюк.

Так, в сети начали распространять кадры якобы "новейшего российского оружия" — неизвестных контейнеров, которые оккупанты закапывали в землю в Херсонской области. Это "оружие" "должно" было напугано украинских военных.

“То, что создавалось пропагандистским телевидением и каналами – это и есть. Конечно, было впечатление какого-нибудь вероятного применения запрещенного оружия. А то, что враг этим "промышляет" – мы знаем об этом точно, потому что уже было применение запрещенных "кассетных" снарядов, полное игнорирование международного права и конвенционных положений”, – подчеркнула Наталья Гуменюк.

Напомним, что Лукашенко поручил проверить находящихся в запасе военнообязанных белорусов.

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