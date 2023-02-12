Оккупанты на Херсонщине заставляют пенсионеров получать российские паспорта: ситуация в регионах от Генштаба

В течение суток враг нанес 2 ракетных удара и произвел 23 обстрела из реактивных систем залпового огня. Пока угроза дальнейших российских ударов по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины, поэтому не следует игнорировать воздушную тревогу.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Россияне сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Усиливает свою группировку войск на Лиманском и Бахмутском направлениях. Оккупанты активно применяют авиацию для нанесения ударов по позициям украинских войск.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Однако в эти сутки вражеские обстрелы подверглись районам 13 населенных пунктов. Среди них Нововасиловка, Волковка, Кондратовка, Большая Рыбица и Запсилье Сумской области и Волчанск, Амбарное и Двухлетняя на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях россияне провели минометные и артиллерийские обстрелы 17 районов населенных пунктов. В частности, это Кисловка, Котляровка, Песчаное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское, Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка на Луганщине.

На Бахмутском направлении нанесли танковые, минометные и артиллерийские удары, в частности, по Спорному, Васюковке, Парасковеевке, Железнянскому, Часовому Яру, Бахмуту и Клищиевке Донецкой области. Всего – 13 населенных пунктов.

В Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы 21 населенного пункта. Среди них — Тоненькое, Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Богоявленка в Донецкой области.

На Запорожском направлении огневого поражения понесли районы Времивки и Новополя Донецкой области; Гуляйполя, Степного, Новоданиловки, Новоандреевки и Малой Токмачки в Запорожье и Никополе Днепропетровской области.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы 14 населенных пунктов, в том числе Милово, Змиевка, Веселое, Никольское, Антоновка и Днепровское.

Россияне не прекращают терроризировать жителей временно захваченных территорий Херсонской области. На этот раз давление испытал наиболее незащищенный слой – пенсионеры. Враг заставляет их получать российские паспорта, угрожая прекратить получение каких-либо пенсий.

В свою очередь, авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 8 районов сосредоточения живой силы, 1 позицию противовоздушной обороны и 2 боеприпаса врага.

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